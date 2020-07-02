Безымянный герой спас три человека из горящего авто - видео

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Невероятные кадры запечатлели камеры наружного видеонаблюдения на одной из дорог в китайском городе Чунцин. Кадры публикует CGTN.

В объектив попал момент аварии. Молодые люди ехали по трассе, когда водитель не справился с управлением. Машину занесло и она врезалась в отбойник. Удар был такой силы, что транспорт перевернулся и загорелся. Внутри оказались зажаты три человека, которые не могли самостоятельно выбраться.

К счастью, на помощь пришел безымянный герой. Мужчина подбежал к машине и ногой разбил лобовое стекло. Через этот выход из пылающего авто выбрались двое мужчин и женщина. Обошлось без жертв, а водитель и пассажиры отделались несколькими царапинами. Позже на место прибыли спасатели, однако герой, спасший трех человек, уже уехал по своим делам.-0-