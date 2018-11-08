"Би-2" и Монеточка представили клип на совместную песню

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рок-группа "Би-2" и певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) в рамках проекта музыкантов "Куртки Кобейна" представили клип на совместную песню "Нити ДНК", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта.
Автором песни является друг рокеров Олег Чехов. По словам гитариста и автора песен "Би-2" Шуры, когда Лева услышал композицию впервые, то сразу же предложил пригласить певицу Монеточку.
Режиссером клипа выступил Игорь Шмелев, автор многих клипов рок-группы.По сюжету музыканты появляются в виде анимационных персонажей на фоне реальных пейзажей Москвы.
О создании самого проекта супергруппы "Куртки Кобейна" участники "Би-2" объявили 5 ноября. В рамках данного проекта они намерены записать дуэты с другими известными музыкантами, не придерживаясь определенных жанровых рамок.
Первой композицией в альбоме стала песня "Охота на кузнечиков", созданная совместно с лидером "Ночных снайперов" Дианой Арбениной, басистом "Арии" Виталием Дубининым, а также композитором и диджеем Юрием Усачевым.
Релиз альбома супергруппы запланирован на начало февраля 2019 года.-0-
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