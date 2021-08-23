Библиотека в США прославилась благодаря коту-косплееру и это великолепно! (Фото)

Фото из Instagram
23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Библиотечный центр и исторический музей в Пенсильвании каждый месяц терял своих читателей, а посетителей становилось все меньше. Сотрудники поняли, что так продолжаться не может и нашли оригинальный выход, который произвел фурор в Instagram.
Чтобы привлечь новых читателей, а также показать свою внушительную коллекцию - решили прибегнуть к помощи котика-косплеера. Теперь каждую неделю в Instagram библиотеки появляются новые перевоплощения пушистика, который стал настоящей звездой.
Каждый новым снимок с котиком по кличке Горацио становится очень популярным, ведь питомец излучает великолепную энергетику, а каждое фото с ним вызывает у людей восхищение. Неудивительно, что теперь многие так и стремятся в библиотеку, чтобы лично встретиться с пушистым косплеером.-0-
Фото из Instagram