Билану не спится: артист развлекает фолловеров веселыми роликами в Инстаграм - видео

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дима Билан выложил в Инстаграм очередное веселое видео, в котором изображает боксерскую грушу. "Кем-кем, а боксерской грушей я еще не был", - подписал свой пост знаменитый артист.

Подписчиков повеселил ролик, о чем они высказались в комментариях: "Дима, вам не спится? Решили немного нам поднять настроение на ночь? Спасибо!", "Боксерская груша с пищалкой. Представьте себе картину с грозным боксером-тяжеловесом, лупящим по груше с пищалкой", "Дима, какие же классные ролики! Столько уже увидели - спасибо за настроение!".-0-