Билл Гейтс надеется, что пандемия коронавируса завершится до 2022 года

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс считает, что эпидемия коронавирусной инфекции на планете закончится в лучшем случае в 2022 году. Об этом миллиардер рассказал в интервью телеканалу FoxNews.

Филантроп уверен, что человечество в грядущем году сможет сбить показатели заболеваемости коронавирусом, но только в том случае, если будет использовать глобальный подход. По его мнению, это не будет длиться вечно, ведь к решению проблемы привлечены лучшие специалисты, технологии, а также поступает огромное финансирование.

Билл Гейтс отмечает, что во время пандемии уровень вакцинации в мире снизился на 14 процентов, что отбрасывает людей на 20 лет назад. Также он обеспокоен тем, что США не предпринимает попыток производства и выпуска вакцины в бедных странах. -0-