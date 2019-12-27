Билл Гейтс отправил незнакомке на Рождество 37 кг подарков

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основатель Microsoft Билл Гейтс принял участие в игре "Тайный Санта". Незнакомой девушке он отправил на Рождество 37 кг подарков, пишет Market Watch.

Согласно правилам игры, бизнесмен должен был порадовать презентами 33-летнюю жительницу штата Мичиган. В итоге та получила от миллиардера 41 подарок.

Перед тем, как отправить посылку, Гейтс выяснял, что нравится девушке, чем она увлекается, какие у нее любимые фильмы и книги.

В подарок американке он выслал конструкторы Lego из тематической серии про "Гарри Поттера" и "Звездных войн", ее любимые мятные шоколадки и печенье, книги, сувениры.

Билл Гейтс вложил в коробку даже подарки для кота.-0-