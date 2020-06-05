Билл Гейтс высказался о теориях чипирования людей в мире

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс рассказал, что думает о теориях заговора со своим именем, об этом сообщает BBC.

В последнее время миллиардер все больше внимания уделяет своему благотворительному фонду. Он также покинул совет директоров компании.

Фонд спонсирует различные медпроекты, в том числе те, которые разрабатывают вакцину против COVID-19. Сторонники теорий заговора уверяют, что Билл Гейтс создал и распространил болезнь. Они считают, что Гейтс хочет вживить микрочипы миллиардам человек и в результате сократить численность населения Земли.

"Беспокоит, что в такое время цифровые инструменты используются для всего этого сумасшествия", - рассказал основатель Microsoft. "Меня немного беспокоит существование всех этих сумасшедших идей. И меня несколько удивляет, что часть этих теорий - обо мне", - признался Билл Гейтс в интервью на вопрос о конспирологических теориях.-0-