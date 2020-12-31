Билл Гейтс запустил проект по спасению планеты от глобального потепления

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основатель Microsoft Билл Гейтс в сотрудничестве с учеными Гарвардского университета предлагают эксперимент, который поможет уменьшить последствия глобального потепления, пишет "МИР24" со ссылкой на портал Giantfreakinrobot.

Для спасения планеты они предлагают блокировать солнечный свет, падающий на Землю. Для этого они будут летать на воздушном шаре над Швецией. Первый тест запланирован на 2021 или в 2022 год.

Испытательный запуск намечен на июнь 2021 года. Этот тест будет изучать химические реакции в стратосфере через воздушный шар, который будет проходить в 10 км над землей. Проект называется SCoPEx, финансируется частными инвесторами, в том числе Биллом Гейтсом.

Конечная цель проекта - использовать воздушный шар для отправки отражающих частиц в атмосферу, чтобы они заблокировали прямой солнечный свет на Землю и уменьшили последствия глобального потепления.

Если этот эксперимент окажется успешным, он может стать важным шагом в изменении модели глобального потепления.-0-