Билли Айлиш кардинально сменила внешность, чем и удивила фанатов. Ей идет?

Билли Айлиш. Фото из Instagram
18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Билли Айлиш опубликовала в Instagram новый пост, который вызвал множество эмоций у фолловеров.
Знаменитость решилась на изменение внешности, что и удивило фолловеров. Артистка Билли Айлиш захотела поменять свою узнаваемую прическу и стала яркой блондинкой. Фолловеры по-разному отреагировали на кардинальные смены внешности звезды.
Многие были не в восторге, что Билли Айлиш отказалась от своего классического образа, однако подавляющее большинство было восхищено. Они отметили, что новый образ идет Билли Айлиш. Неудивительно, что пост собрал более 16 миллионов лайков.