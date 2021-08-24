Билли Айлиш кардинально сменила прическу, повторив образ своей матери

Билли Айлиш. Фото из Instagram
24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская артистка Билли Айлиш представила в Instagram несколько новых фото, которые поразили поклонников.
Артистка решила сменить прическу, а выбор остановила на образе своей матери. Билли Айлиш решила повторить стиль из прошлого, который был популярен в 90-х. Свою новую прическу знаменитость показала в сторис.
Артистка решила сменить прическу, а выбор остановила на образе своей матери. Билли Айлиш решила повторить стиль из прошлого, который был популярен в 90-х. Свою новую прическу знаменитость показала в сторис.
Пользователи оказались в восторге, а также отметили, что Билли Айлиш очень идет подобная прическа. Неудивительно, что на странице стало появляться все больше хвалебных комментариев. -0-
Фото из Instagram