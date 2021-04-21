Билли Айлиш на новом фото превратилась в натуральную бабушку - фанаты в замешательстве

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Билли Айлиш опубликовала в Instagram новый пост и вызвала недоумение фолловеров.

Девятнадцатилетняя певица представила в социальной сети фотографию, где она запечатлена в странном образе. По всей видимости, Билли Айлиш хотела показать свою новую пышную прическу, однако подобрала не совсем удачный наряд. Светлая кофта с черными пуговицами завершила образ артистки, превратив ее в натуральную бабушку.

Разумеется, этот факт не остался без внимания пользователей, который оказались в замешательстве, ведь 19-летняя звезда стала точной копией их бабушек: "Почему ты похожа на мою бабушку?", "Бабуля, ты в Instagram", "Билли, не делай так больше". Впрочем, пост набрал популярность и быстро собрал почти 13,5 миллионов лайков. -0-