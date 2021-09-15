Билли Айлиш примерила пышное платье с декольте, став точной копией Мэрилин Монро

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская певица Билли Айлиш отправилась на бал Met Gala в Нью-Йорке, а снимками оттуда поделилась в Instagram.

Артистка посетила ежегодное мероприятие, примерив впечатляющий наряд. Билли Айлиш предпочла появиться перед камерами в пышном платье кремового оттенка с внушительным декольте, однако не только наряд привлек внимание. Прическа и макияж завершили образ артистки, которая превратилась в точную копию Мэрилин Монро.

Разумеется, в восторге от внешнего вида Билли Айлиш оказались не только участники бала, но и пользователи сети. Юзеры принялись заваливать пост в Instagram огромным числом восхищенных комментариев, а снимки за непродолжительное время успели собрать более 13 миллионов лайков. -0-