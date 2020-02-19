Билли Айлиш рассказала о том, что разрушило ее жизнь

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская певица и обладательница пяти "Грэмми" Билли Айлиш рассказала в интервью, что разрушило ее жизнь. Кадры с разговором опубликовал телеканал BBC.

Певица поделилась в журналисткой Луизой Минчин, что была шокирована количеством недовольных подписчиков в ее Instagram. По словам Билли Айлиш, в какой-то моментов хейтеров стало так много, что она перестала читать комментарии в Instagram.

Помимо этого звезда отметила, что это разрушало ее жизнь. "Странно, чем круче ты что-то делаешь, тем больше людей ненавидят тебя", - поделилась откровением Билли Айлиш.

"The internet is ruining my life so I turned it off"

In a world exclusive TV interview with #BBCBreakfast, @billieeilish and @finneas talk about the impact of social media trolls on their mental health ⬇️ #NoTimeToDie #Bond25 #007 #BondJamesBond pic.twitter.com/qHuCqKoyLJ — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) February 18, 2020

Певица считает, что травля в сети или булинг - для многих забавно. За экранами мониторов пользователи сети становятся слишком смелыми и не видят границ. Ранее Билли Айлиш читала комментарии в своем Instagram ради поклонников, так как не все они - тролли. -0-