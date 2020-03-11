Билли Айлиш разделась во время концерта, ответив всем хейтерам - видео

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская певица Билли Айлиш нашла способ, как ответить всем хейтерам, пишет издание The Guardian.

Исполнительница хита Bad Guy разделась во время концерта, что вызвало невероятное восхищение у многомиллионной армии фанатов. Девушка предпочитает уникальный стиль в одежде, из-за чего даже на красной дорожке ее не увидишь в обтягивающем наряде. Такой выбор, по словам певицы, не дает завистникам обсуждать ее тело, однако и подогревает интерес аудитории.

"Некоторые люди ненавидят то, как я одеваюсь. Некоторые хвалят меня за это. Кто-то упоминает мой стиль, чтобы опозорить других, а другие - чтобы опозорить меня. Но я чувствую, что ты смотришь всегда. И ничто из того, что я делаю, не остается незамеченным", - сказала Билли Айлиш в одном из интервью.

На кадрах, опубликованных в сети, можно увидеть, как артистка снимает одежду и остается в нижнем белье. Таким способом она выступила против бодишейминга и отвергает одержимость внешним видом тела. Помимо всего прочего, многих фанатов расстроила "похотливая" реакция соцсетей на ролик, что вызвало бурное обсуждение и спор. -0-