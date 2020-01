Билли Айлиш стала триумфатором премии Grammy 2020

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. 18-летняя американская певица Билли Айлиш стала триумфатором ежегодной музыкальной премии Grammy, которую вручали 26 января на церемонии в Лос-Анджелесе. Она завоевала пять наград в основных номинациях, сообщает ВВС.

Билли Айлиш стала победительницей в номинациях "Запись года" и "Песня года" (Bad Guy), "Альбом года" и " Лучший вокальный поп-альбом" (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), а также "Лучший новый артист".

Фото Getty Images

Юная артистка повторила триумф Кристофера Кросса, который также получил пять статуэток Grammy в 1981 году. Примечательно, что старший брат Билли Айлиш Финнеас О'Коннелл удостоен награды в номинации "Продюсер года" за работу над альбомом сестры.

Еще одной яркой звездой премии нынешнего года стала американская певица Лиззо - ей достались три приза, включая "Лучшее сольное поп-исполнение" (песня Truth Hurts), "Лучшее традиционное R&B-исполнение" (песня Jerome) и "Лучший современный urban-альбом" (Cuz I Love You).

Grammy - музыкальная премия, вручаемая ежегодно американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS). Награда присуждается по результатам голосования активных членов академии, в числе которых - артисты, музыканты, продюсеры, студийные звукоинженеры и другие фигуры из мира звукозаписи. Таким образом Grammy по своей сути является внутренней почестью музыкальной индустрии, что концептуально роднит ее с "Оскаром" в кинематографе и "Эмми" в телевизионной сфере. Награда представляет собой статуэтку в виде граммофона.-0-