Билли Айлиш выпустила клип на саундтрек к новому фильму про Джеймса Бонда

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская поп-певица Билли Айлиш записала новый клип для грядущего фильма бондианы. Видео разместили в YouTube.

Песня артистки под названием "Не время умирать" имеет идентичное название картины, а также в видео демонстрируются несколько эксклюзивных кадров из фильма, которые ранее не показывали широкой общественности.

Клип на заглавную песню новой части истории про Джеймса Бонда быстро попал в тренды YouTube и собрал несколько миллионов просмотров за 12 часов. -0-