Биткоин установил новый исторический максимум

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1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость криптовалюты побила рекорд стоимости, который держался с 2017 года. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что биткоин 30 ноября поднялся в цене на 8,7% и побил свой же рекорд трехлетней давности. В понедельник криптовалюта стоила $19 857,03, когда максимальное значение в 2017 году составило $19 783,21.
По оценке экспертов, за 2020 год биткоин вырос в цене на 170% и фактически удвоил свою стоимость. Это связывают, в первую очередь, с общим оптимизмом на мировом рынке, а также из-за масштабных вливаний средств Федеральной резервной системы (ФРС) и других центробанков в экономику. Также биткоин подстегивают новости о вакцинах от коронавируса. -0-