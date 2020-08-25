Бизнесмен сделал фото с клиентом и сломал мозг юзерам Reddit

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина на Reddit решил поделиться очень интересным кадром.

Бизнесмен из США нашел своего первого клиента, поэтому при встрече он не только передал ему коробку с товаром, но и решил сфотографироваться. Казалось бы, что ситуация самая обычная, однако кадр сломал мозг пользователям Reddit.

Фото Reddit

Больше 30 тысяч человек не могут понять, что не так с этим рукопожатием. Головоломка поставила в тупик людей, однако вскоре они разобрались: коробку одновременно держит продавец и покупатель. Пост набрал более 30 тысяч лайков и собрал множество комментариев с обсуждением снимка. -0-