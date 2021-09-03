Бизон погнался за девушкой в парке, но ее спас самый простой лайфхак (Видео)

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удивительные кадры удалось запечатлеть посетителям Йеллоустонского национального парка в США. Кадры разместили на Reddit.

В заповедники действует строгий запрет, который не позволяет людям приближаться к бизонам. Эти массивные животные могут быть непредсказуемыми и агрессивными, что создает опасность для жизни. Впрочем, не все любопытные туристы следуют правилам, поэтому часто случаются ситуации, одна из которых и попала на видео.

Девушка приблизилась к животному, чтобы сфотографировать его, однако бизон не очень был к этому расположен. Он погнался за людьми и почти догнал туристку, однако ту спас самый простой лайфхак. Девушка споткнулась и упала, оставшись лежать без движений. Очевидцы принялись кричать, чтобы она "притворилась мертвой". Так посетительница парка и поступила, что спасло ей жизнь, ведь растерянный бизон не знал что делать и только обнюхивал человека.

В конечном итоге, животное оставило девушку, а сотрудники Йеллоустонского национального парка помогли женщине. К слову, она отделалась лишь небольшими царапинами, а вот ролик в соцсетях набирает огромное число просмотров. -0-