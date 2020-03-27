Бизон сорвал репортаж журналисту, но видео все равно посмотрели уже более 9 млн раз

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журналист американского телеканала NBC поделился в Twitter забавным роликом, который менее чем за сутки посмотрели почти 9,6 млн раз.

Дейон Броксон приехал в штат Монтана, чтобы провести репортаж из Йеллоустонского парка. Он принялся записывать видео, однако в какой-то момент стал нервно поглядывать в сторону. После нескольких секунд мужчина схватил камеру и постарался убежать в машину. "Боже мой, боже мой, не буду я с тобой связываться, нет, не буду", - говорит в ролике Дейон.

There was a herd of bison walking right toward me at @YellowstoneNPS today! pic.twitter.com/sdrBvojpwF — Deion Broxton KTVM (@DeionNBCMT) March 25, 2020

Позже журналист пролил свет на ситуацию. Оказалось, что во время репортажа им заинтересовался местный бизон. Животное стало пристально смотреть на мужчину, а потом и вовсе стало подходить ближе, чтобы "познакомиться".

Американец решил не рисковать и спрятался в машине. Работники Йеллоустонского парка отметили, что Дейон поступил правильно, ведь бизоны могут быть очень быстрыми, хоть на первый взгляд о них этого не скажешь.

Ролик стал вирусным, а пользователи сети с юмором отреагировали на кадры, оставив под записью множество смешных комментариев.-0-