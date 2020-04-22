Бизоны гуляют по проезжей части - видео

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Огромные бизоны решили прогуляться по дороге среди машин. Действие происходило в Йеллоустоне.

Бизоны, прогуливаясь по проезжей части, создали "пробку". Пользователю YouTube удалось снять на видео животных крупным планом, когда они проходили мимо его автомобиля.

Йеллоустонский национальный парк - это международный биосферный заповедник. Он знаменит не только природой, но и своими удивительными обитателями. Среди них не только бизоны, но и медведи гризли, олени, снежные барсы, антилопы.-0-