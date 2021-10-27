Блестящая Надя Дорофеева заворожила Instagram

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сверкающая в прямом и переносном смысле певица Надя Дорофеева впечатлила Instagram, когда представила новый пост.

Артистка приняла участие в новой фотосессии для модного журнала, а первыми кадрами из студии уже поделилась в соцсети. Для съемки Надя Дорофеева предпочла выбрать блестящее платье с множеством украшений, который создали определенную атмосферу фото.

Образ получился стильным и очень блестящим, что не оставили без внимания многочисленные фолловеры звезды. В комментариях поклонники Нади Дорофеевой отметили, что новые фото буквально заворожили весь Instagram, а сам пост мигом собрал сотни тысяч лайков. -0-