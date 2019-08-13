Близнеца Леонида Слуцкого нашли в России

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольный тренер Леонид Слуцкий нашел своего "брата-близнеца". Фотографией он поделился в Instagram.
Наставник клуба "Витесс" из Нидерландов на просторах интернета нашел фотографию российского полицейского, который как две капли похож на него. Необычной находкой Слуцкий поспешил поделиться в личном Instagram-аккаунте.
Пользователи социальной сети принялись шутить, а кто-то был поражен таким сходством. Многих интересует, не болеет ли полицейский за "Динамо", таким образом намекая на связь бело-голубых с правоохранительными органами.-0-
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