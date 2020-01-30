Близнецов панды в Берлинском зоопарке впервые показали публике

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Берлинском зоопарке впервые показали публике близнецов панды Пита и Пауля, родившихся пять месяцев назад. Об этом сообщает Associated Press.

Смотрители зоопарка подготовили для первого публичного показа маленьких панд специальное закрытое помещение, из которого убрали все потенциально опасные предметы. В центре установили бассейн, наполненный водой.

Пит и Пауль, на которых были направлены объективы десятков фото- и видеокамер, резво бегали по вольеру под чутким присмотром своей мамы Мэн Мэн.

Близнецы, чьи китайские имена звучат как Менг Сян и Менг Юань, стали первыми пандами, родившимися в Германии. Как и их родители, детеныши принадлежат Китаю и находятся в Берлинском зоопарке на правах аренды, сообщает Euronews.

С 30 января возможность увидеть малышей панды получат все посетители Берлинского зоопарка.-0-

Фото Associated Press