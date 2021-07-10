Близнецы устроили побег из комнаты – их работа в команде повеселит любого! (Видео)

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно молодая мама из США опубликовала на YouTube уморительный ролик, который привлек внимание юзеров.

Девушка рассказала, что была дома с ее двумя близнецами, которым чуть больше года. Мальчик по имени Карсон и девочка Дилан не могли долго усидеть на одном месте. Поэтому мама придумала хитрый план – усадить детей на диван, а выход из комнаты закрыть детским ограждением.

Казалось бы, что все продумано до мелочей, однако у детей возник хитрый план побега. Мальчик оказался мускулами, а вот девочка мозгами. Пока самый сильный толкал ворота в сторону, второй малыш спокойно выбрался и отправился дальше изучать дом.

Кадры повеселят любого, ведь командная работа близнецов одновременно умиляет и впечатляет. Неудивительно, что кадры быстро посмотрели огромное число раз. -0-