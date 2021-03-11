Близняшки! Ольгу Орлову и Ксению Бородину не отличили на новом фото

Ольга Орлова и Ксения Бородина. Фото из Instagram

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая Ольга Орлова побывала на дне рождения Ксении Бородиной, а после поделилась кадром в Instagram.

Девушки предстали перед камерой во время девичника в Сочи, где звезды отправились в СПА. Девушки сделали совместный снимок, однако он вызвал некоторые вопросы у пользователей сети.

Многие из фолловеров звезды не смогли отличить девушек, что, конечно, отметили в комментариях: "Кто где?", "Близняшки!", "Не смог отличить сразу!". За непродолжительное время пост собрал внушительное число лайков. -0-