Блогер на картах Google нашел место из популярной заставки Windows (Видео)

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек на днях в TikTok представил любопытный ролик, который удивил многих юзеров сети.

Парень изучал карты Google, когда сделал неожиданное открытие. Ему удалось найти место, где был сделан снимок для популярной заставки в операционной системе Windows 10. Кадр с видами, используемый в качестве обоев для ОС, был сделан в Новой Зеландии.

Такое изображение используется как стандартный экран блокировки и один из вариантов обоев рабочего стола в операционной системе. Впрочем, видео действительно удивило юзеров сети, ведь за короткое время кадры посмотрели свыше 18 миллионов раз. -0-