Блогер наглядно сравнил размеры современных животных и их дальних предков - разница колоссальна!

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Технологии в нашем современном мире открывают для каждого человека массу возможностей. Кто-то использует их для развлечений, а другие занимаются образованием. Именно ко вторым и относится блогер по имени Роман.

Мужчина всегда проявлял интерес к вымершим видом животных. Поэтому неудивительно, что когда он освоил фоторедактор, то принялся делать рисунки именно на эту тему. Точнее, мужчина решил наглядно сравнить размеры древних обитателей планеты с их современными потомками, а результатом поделился в Instagram.

Блогер максимально достоверно изображает виды животных, используя научную информацию, но каждая его работа показывает, что разница колоссальна. Впрочем, рисунки получаются интересными и захватывающими, а также, что куда важнее, образовательными. -0-