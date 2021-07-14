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Калейдоскоп
14 июля 2021, 01:14

Блогер показал, как правильно спать с надувной подушкой в путешествии

Скриншот из видео
Скриншот из видео

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно молодой человек в TikTok поделился любопытным видео, которое привлекло внимание юзеров.

Молодой человек решил просветить сеть и показал на себе, как правильно стоит использовать надувную подушку в путешествии. В кадре мужчина берет предмет для отдыха, а затем посоветовал размещать его перед собой.

Именно так и необходимо делать, ведь в таком положении шея и спина не принимают неестественного положения, что позволяет с комфортом спать. Пользователи оказались в шоке и отметили, что все это время использовали подушку неправильно. Неудивительно, что ролик за непродолжительное время собрал более 13,5 миллионов просмотров. -0-

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Теги
видео интернет отдых путешествие социальные сети
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