Блогер превратил радостную песню из сериала "Друзья" в депрессивный трек - зачем? (видео)

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский блогер по имени Чейз Холфелдер решил замахнуться на одну из самых знаменитых песен в мире и переделал композицию заставки сериала "Друзья". Видео он разместил в TikTok.

Парень взял песню "Iʼll Be There for You" группы The Rembrandts и превратил ее из радостной и оптимистичной в настоящий депрессивный трек. Для начала блогер изменил минорную тональность, а после исполнил композицию на пианино. Для пущего эффекта, в ролик Чейз добавил нарезки кадров из сериала в черно-белом цвете.

Все приобрело такой депрессивный характер, что многие пользователи вызвали негодование. Блогер смог изменить песню так, что вместо позитива она высасывает всю радость. -0-