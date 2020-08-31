Блогер рассказал, как услышать свой настоящий голос - видео

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие в своей жизни сталкивались с моментом, когда слышали на записи свой голос и не узнавали его. Блогер в TikTok показал простой лайфхак, как узнать свое звучание, не прибегая к помощи диктофона.

Актер озвучки Боб Физер отметил, что для того, чтобы услышать свой настоящий голос, необходимо просто разместить руки перед ушами. После этого произнести несколько фраз и станет ясно, как на самом деле звучит ваш голос.

Оказалось, что голос, который человек привык слышать, - отражается в черепе и поэтому происходит искажение. Простой способ понравился пользователям, ведь они отметили, что он действительно работает. Неудивительно, что за непродолжительное время кадры стали вирусными и собрали миллионы просмотров. -0-