Блогер разрушает иллюзию фотошопа, показывая звезд в старости и без пластики (Видео) 

Скриншот из видео
25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Блогер ведет аккаунт в TikTok, где позволяет людям по-другому взглянуть на современных звезд.
Знаменитости часто применяют для своих фото ретуш, однако парень разрушает эту иллюзию. Он демонстрирует процесс старения с помощью фоторедактора, добавляя несколько десятков лет звездам. На странице у блогера масса роликов, а вот, например, на престарелых Кардашьян посмотрели почти 10 миллионов раз.
Кроме этого, в профиле можно найти состарившихся певиц Мадонну и Шер, бывшего президента США Дональда Трампа и других. -0-
Знаменитости часто применяют для своих фото ретуш, однако парень разрушает эту иллюзию. Он демонстрирует процесс старения с помощью фоторедактора, добавляя несколько десятков лет звездам. На странице у блогера масса роликов, а вот, например, на престарелых Кардашьян посмотрели почти 10 миллионов раз.
Кроме этого, в профиле можно найти состарившихся певиц Мадонну и Шер, бывшего президента США Дональда Трампа и других. -0-