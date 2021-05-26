Блогер сделал из картона суперкар и продал его за рекордную сумму

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский блогер Дэвид Джонс представил на YouTube результат своего хобби, которое принесло ему внушительную сумму денег. Внимание на видео обратило издание Daily Mail.

Парень однажды увидел в сети миниатюрную бумажную копию суперкара Lamborghini. Тогда ему и пришла идея сделать нечто подобное, но в более крупном масштабе. Он нашел чертежи всех деталей и увеличил их. После этого блогер четыре недели собирал суперкар из картона у себя в гараже. Результатом мужчина поделился в сети, а сам суперкар из картона выставил на продажу. Он не ожидал того, что случилось дальше.

Фото Daily Mail

Необычный лот на онлайн-аукционе привлек внимание и спустя 132 ставки стоимость картонной машины выросла до $10,4 тысячи. По словам блогера, он ожидал получить за суперкар не более $50. Теперь американец намерен перевести все вырученные деньги на благотворительность, чем вызвал у юзеров еще больше восхищения. -0-