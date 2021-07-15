Блогер создал разбрызгиватель с ИИ, чтобы прогонять прохожих с газона (Видео)

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из Канады нашел оригинальное решение спасти ухоженный газон от назойливых прохожих. Кадрами он поделился на YouTube.

Парень рассказал, что перед его жилищем был тротуар и траве ничего не угрожало, однако после местные власти убрали дорожку. Тут-то и началось противостояние, ведь пешеходы не предпочитали выходить на дорогу, а шли прямиком по газону. Это категорически не устраивало блогера и он нашел способ исправить ситуацию.

Для этого молодой парень решил призвать на помощь технологии. Он создал разбрызгиватель с искусственным интеллектом. Канадец установил устройство на газоне, а после стал наблюдать через смартфон за тем, как оно срабатывает на прохожих, которые посмели ступить на газон.

Камера с помощью ИИ отслеживает движение людей и после подает сигнал на электронный клапан, который открывает воду. Самые расторопные прохожие сразу же становятся мокрыми. Итоговый результат впечатлил друзей блогера, а также огромное число пользователей, которые предложили парню запатентовать конструкцию. -0-