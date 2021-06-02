Блогер сжег дрон в жерле вулкана ради эффектного видео

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube появились впечатляющие кадры, сделанные молодым человеком в Исландии.

Блогер Джои Хелмсом отправился снимать извержение вулкана Фаградальсфьядль. Он решил изучить необычное явление поближе и отправил прямо к жерлу вулкана дрон. Техника была не готова к такому и когда беспилотник подлетел к озеру лавы, то начал шипеть, а после произошел сбой и он отправился прямо в жерло.

Блогер сжег дрон, однако он не ушел бесследно, а успел передать эффектные кадры прямо из бурлящего озера раскаленной лавы. Видео пришлось по вкусу пользователям сети, которые посмотрели его сотни тысяч раз. -0-