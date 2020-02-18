Блогер в TikTok 10 дней пил пищевой краситель. Что из этого вышло?

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек в социальной сети TikTok устроил эксперимент и стал автором нового челленджа, сообщает Daily Mirror.

Парень решил десять дней пить пищевой краситель синего цвета. Результаты эксперимента он регулярно публиковал в TikTok. Мужчина хотел проверить теорию, которую он прочитал на неизвестном интернет-ресурсе. По информации из сети, если молодой человек будет употреблять пищевой краситель, то его моча через пять дней станет синего цвета.

В свою очередь, пользователи сети, которые следили за экспериментом, отметили, что через пять дней синими стали зубы парня, а через 10 - волосы и кожа приобрели голубоватый оттенок.

Вслед за парнем челлендж начали повторять другие пользователи, но с красителями разного цвета. В TikTok посчитали, что такие ролики могут быть опасны для здоровья и сопроводили их специальным предупреждением. -0-