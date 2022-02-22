Блогерша изменилась до неузнаваемости и прославилась в сети (Видео)

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад блогерша из Италии Фабиола Багьери опубликовала занятный ролик, который привлек внимание юзеров.
Девушка решила показать свое кардинальное преображение, которое ошеломило огромное число пользователей. Сначала блогерша появляется в ролике без макияжа и с растрепанными волосами. Она дурачиться и крутиться перед камерой под задорную музыку, но в следующий момент происходит неожиданное перевоплощение.
С помощью макияжа и прически блогерша изменилась до неузнаваемости, что удивило юзеров и прославило девушку на просторах TikTok. Об этом говорят многочисленные комментарии и почти шесть миллионов просмотров.-0-
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