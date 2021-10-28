Блогерша на себе показала, что скрывается за красивыми фото в Instagram

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях девушка из США по имени Мэйв Мэдден сделала в Instagram пост, который привлек внимание юзеров.

Блогерша решила раскрыть "другую сторону" превосходных фото в соцсетях, показав свои неудачные снимки для Instagram. Для этого Мэйв попозировала перед камерой, а после разместила несколько коллажей, которые показывают постановочные фото и неудачные дубли.

Пост пришелся по душе пользователям сети, которые поблагодарили Мэйв за честность. Неудивительно, что за короткое время фотографии, раскрывающие "обратную сторону" снимков в Instagram, собрали огромное число лайков и множество самых разнообразных комментариев. -0-