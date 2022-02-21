Блогерша назвала простое средство, позволяющее вывести стойкие пятна от пота

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Австралии, которая часто делится в Instagram разными хитростями для уборки дома, показала новый лайфхак и привлекла внимание юзеров.
На этот раз блогерша Каролина Маккейли решила рассказать о простом средстве, которое помогает вывести пятна пота даже с белой ткани. Девушка предлагает хозяйкам смешать в пропорции два к одному перекись водорода и средство для мытья посуды, а после приступать к уборке.
Жительница Австралии использовала лайфхак, чтобы вывести пятна с матраса, и это сработало. Она распылила средство и оставила его на некоторое время, а после высушила матрас вентилятором. Публикация стала вирусной и быстро собрала огромное число просмотров. В свою очередь юзеры поблагодарили девушку за лайфхак, который пригодится в быту.-0-
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