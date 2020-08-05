Блогерша поделилась необычным лайфхаком для завивки волос и прославилась - видео

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка по имени Дэни Драйер решила поэкспериментировать со своей прической, а роликом поделиться в Instagram.

Блогерша продемонстрировала простой лайфхак, который поможет без особых затрат сделать шикарную завивку. Для этого героиня ролика взяла обычный пояс от халата.

Сначала Дэни расчесывает и разделяет волосы на две части, после этого оборачивает локоны вокруг пояса и фиксирует концы резинками. Девушка отмечает, что такой способ будет гораздо эффективнее, если сделать завивку перед сном. На утро блогерша продемонстрировала результат лайфхака для завивки волос, который впечатлил юзеров сети.

Люди отметили, что этот способ прост и эффективен, а другие подтвердили, что он работает и с короткими волосами. Многие поблагодарили девушку за лайфхак и посмотрели кадры сотни тысяч раз. -0-