Блогерша поделилась необычным способом удалить стойкие пятна на белой ткани

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Австралии прославилась на просторах TikTok благодаря своим лайфхакам для уборки, которыми она с радостью делится в сети.

На этот раз блогерша представила миру простой и эффективный способ, который позволит избавиться от стойких пятен на белой одежде. По словам девушки, вывести пятна от вина или других загрязнений поможет обычная пена для бритья.

В ролике блогерша продемонстрировала, как покрывает пятно средством и оставляет на 15 минут, после чего отправляет одежду в стиральную машину. Результат превосходит все ожидания.

Девушка также порекомендовала использовать жидкое мыло в сочетании с пищевой содой для избавления от масляных пятен. Ролик вызвал восторг у многих юзеров TikTok. За короткое время он собрал огромное число просмотров и массу комментариев с благодарностью.-0-

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