Блогерша показал простой способ сделать пышные ресницы в несколько движений (Видео)

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка по имени Лина разместила в TikTok любопытный ролик, которые привлек внимание пользователей.

Девушка решила показать всему миру свой простой способ, чтобы сделать пышные ресницы без особых усилий. Для этого блогерша отказалась от классического способа нанесения туши и применила другие несколько движений. Сначала девушка оттягивает кожу у внешнего угла глаза, а затем наносит косметику. Причем, кисточку она располагает перпендикулярно линии роста ресниц.

После этого блогерша показывает финальный результат. Накрашенные ресницы юзерши кажутся гораздо длиннее, а необычный способ добавил и объема. Пользователи сети тепло приняли простой способ сделать пышные ресницы в несколько движений. Неудивительно, что кадры быстро собрали более полумиллиона просмотров. -0-