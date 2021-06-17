Блогерша показала эффективный лайфхак убрать пятна кофе с белой одежды - все есть под рукой!

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Блогерша из Австралии недавно в Instagram разместила любопытный способ борьбы с пятнами.

Девушка предложила юзерам взять на вооружение лайфхак, который поможет легко и быстро вывести кофейные пятна с белой ткани. Разумеется, все это она решила продемонстрировать. Девушка взяла белую футболку и вылила на нее кофе. Тут важно быстро бумажной салфеткой собрать жидкость, чтобы напиток не сильно впитался в ткань. После этого стоит использовать обычные бытовые средства.

В частности, для начала девушка замачивает футболку в кипятке, добавив стакан уксуса и немного жидкого мыла. В этом растворе вещь должна пролежать пол часа. Затем блогерша протерла пятно щеткой и бросила белую футболку в стиральную машину.

Результат превзошел все ожидания и от пятна кофе на белой одежде не осталось и следа. Пользователи впечатлились увиденным и поблагодарили блогершу за лайфхак, который не требует особых усилий. -0-