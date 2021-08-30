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30 августа 2021, 01:55

Блогерша показала лайфхак для идеальной стирки белого белья (Видео)

Фото WallHere
Фото WallHere
30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Австралии часто в Instagram делится разнообразными домашними хитростями, но последний пост заинтересовал многих хозяек.

В одном ролике девушка показала идеальный способ, чтобы с помощью одной стирки сделать белое белье максимально чистым. Причем, можно практически полностью отказаться от химии и прибегнуть к обычным домашним предметам.

В частности, девушка перед стиркой протирает стиральную машину тряпкой внутри и снаружи, а затем засыпает в барабан полстакана пищевой соды. Затем она загружает постельное белье и полотенца белого цвета. В отсек для растворов помещается четверть стакана перекиси водорода вместе с несколькими ложками стирального порошка, во второй - полстакана белого уксуса. Блогерша подчеркнула, что вещи необходимо постирать в горячей воде, а затем высушить на солнце или батарее.

После этого хозяйка может снимать идеальное белое белье. Пользователи восхитились способом блогерши и отметили, что обязательно испытают лайфхак в быту. -0-
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