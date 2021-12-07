Блогерша показала простой и оригинальный способ вывести пятно с белой ткани

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из Австралии представила в TikTok любопытный ролик, который привлек внимание юзеров.

Женщина решила продемонстрировать пользователям лайфхак, который поможет избавиться от пятна на белой ткани. Причем, сделать это можно будет без особых усилий, а потребуется всего лишь пена для бритья. Девушка наносит небольшое количество вещества на пятно и тщательно промывает его водой через несколько минут.

Готовый результат австралийка продемонстрировала в видео, которое впечатлило многих. Юзеры были удивлены оригинальным и простым способом для выведения пятен с белой ткани и отметили в комментариях, что обязательно попробуют способ блогерши. -0-