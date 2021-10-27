Блогерша показала простой лайфхак, как носить юбку зимой и не мерзнуть (Видео)

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из США раскрыла для пользователей TikTok простой способ уберечь себя в морозы, но при этом сохранить стильный вид.

Жительница Нью-Йорка Элизабет Фортмейер со своими подписчиками делится множеством разных хитростей, но недавний лайфхак стал вирусным в сети. Девушка решила раскрыть свой секрет, который позволяет ей зимой выбирать из гардероба короткую юбку и не мерзнуть.

Девушка предпочитает носить черные полупрозрачный капроновые колготки, однако они не сильно спасают от холода. Тогда она придумала простой лайфхак – блогерша надевает две пары: черные и под них вторые - бежевые с флисовой подкладкой. Секрет порадовал многочисленных пользовательниц сети, которые отметили, что обязательно воспользуются подобным способом. В конце видео Элизабет представила свое фото в юбке на улицах города, где невозможно догадаться, что на ней две пары колгот. -0-