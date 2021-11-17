Блогерша показала простой способ сделать завивку с помощью подручных средств

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка недавно поделилась в TikTok роликом, который заинтересовал многих женщин.

Блогерша решила в одном видео показать, как можно сделать шикарную завивку, не прибегая к помощи специальных устройств. Для этого девушка использовала подручные средства, а точнее обычную массажную расческу.

Девушка взяла предмет и принялась накручивать свои волосы. Она разделила влажные локоны на небольшие пряди и начала закручивать одну из них на ручку от кончиков к корням. После этого она распустила прядь и показала получившийся завиток.

Юзерша отметила, что получившиеся локоны должны высохнуть естественным путем. Необычный способ впечатлил многих женщин, которые поблагодарили блогершу за хитрость. Неудивительно, что кадры быстро собрали огромное число просмотров. -0-