Блогерша показала способ носить водолазки, который изменит вашу жизнь (Видео)

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из США недавно разместила в TikTok необычный ролик, который мигом привлек внимание пользователей сети.

Блогерша Холли Рирдон решила показать простой способ, как носить водолазки, который может легко изменить вашу жизнь. В частности, девушка предложила заправлять высокий воротник в свитере не наружу, а вовнутрь.

По словам блогерши, это поможет создать более опрятный вид. После Холли продемонстрировала все на себе. Способ на самом деле оказался действенным и удивил множество пользователей соцсети. Неудивительно, что ролик быстро собрал миллионы просмотров, а юзеры отметили, что возьмут способ американки себе на заметку.-0-

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