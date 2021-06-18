Блогерша показала в TikTok маму, но никто в это не поверил (Видео)

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка недавно в TikTok решила повторить с мамой интересный эксперимент, а результат разместила в сети.

Восемнадцатилетняя блогерша принялась проверять со своей сорокалетней мамой утверждение, что определенный звук слышит только молодежь. Девушки в домашней одежде, с распущенными волосами и широкими улыбками предстали перед камерой, однако всем было не до эксперимента.

Никто из юзеров не поверил, что рядом с блогершой находится ее мама. Разницу в 22 года никак нельзя было заметить, а многие и вовсе предположили, что на видео старшая сестра девушки. Впрочем, это принесло ролику популярность, ведь его посмотрели более 21 миллиона раз. -0-