Блогерша придумала оригинальный способ, чтобы привлечь внимание бывшего

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях девушка в TikTok поделилась интересным роликом, который привлек внимание юзеров.

Девушка рассказала, что хотела привлечь внимание бывшего парня, чтобы вновь возобновить с ним отношения. Она долго думала над планом и ей в голову пришла интересная идея. Блогерша придумала оригинальный способ, чтобы вернуть возлюбленного.

Для этого девушка организовала фейковую свадебную фотосессию со всей атрибутикой. Женщина наняла актера, который исполнил роль "жениха", а также примерила красивое белое платье, чтобы снимки невозможно было отличить от настоящих.

По словам блогерши, таким способом она намеревалась привлечь внимание своего бывшего. Девушка надеялась, что парень заметит снимки и напишет ей. "Самое худшее в этой истории это то, что он все-таки увидел фотографии и до сих пор мне не написал", - призналась блогерша. По ее словам, такой способ привлечь парня у нее не сработал, однако принес популярность в сети, ведь ролик посмотрели уже несколько миллионов раз. -0-